«Все узнаете»: агент Головина о возможном уходе игрока из «Монако» летом

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Зенит». Его слова передает «Чемпионат».

«Я уже много раз говорил, что к Александру есть стабильный интерес всегда. Однако у Александра действующий контракт с «Монако», поэтому его мысли заняты тем, чтобы подготовиться к следующему чемпионату. Что касается таких вопросов, все узнаете в официальных источниках клуба», — сказал Клюев.

16 июля в СМИ сообщили, что «Монако» намерен продать российского полузащитника Головина в летнее трансферное окно за €25 млн с учетом бонусов. В данный момент команда ведет переговоры с клубами из Российской премьер-лиги и Саудовской Аравии.

В Бразилии подтвердили, что «Зенит» интересуется Головиным. Также клуб проявляет интерес к полузащитнику «Сан-Паулу» Дамьяну Бобадилье. Эти игроки входят в число основных кандидатов на усиление центра поля «Зенита».

Контракт 30-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до 2029 года. За 8 сезонов футболист провел 267 матчей и реализовал 39 голов, 46 передач. Головин является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого провел несколько сезонов. В 2018 году он перебрался в чемпионат Франции, подписав контракт с «Монако».

Ранее стало известно, хочет ли Головин вернуться в Россию.