В Бразилии подтвердили, что «Зенит» интересуется Головиным

«Зенит» продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно и рассматривает несколько вариантов для укрепления средней линии. Об этом сообщил журналист Пабло Оливейра в X.

Согласно опубликованной информации, петербургский клуб проявляет интерес к хавбеку «Монако» Александру Головину и полузащитнику «Сан-Паулу» Дамьяну Бобадилье. Эти игроки входят в число основных кандидатов на усиление центра поля «Зенита».

«Зенит» — действующий чемпион России.

16 июля в СМИ сообщили, что «Монако» намерен продать российского полузащитника Головина в летнее трансферное окно за €25 млн с учетом бонусов. В данный момент команда ведет переговоры с клубами из Российской премьер-лиги и Саудовской Аравии.

Контракт 30-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до 2029 года. За 8 сезонов футболист провел 267 матчей и реализовал 39 голов, 46 передач. Головин является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого провел несколько сезонов. В 2018 году он перебрался в чемпионат Франции, подписав контракт с «Монако».

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