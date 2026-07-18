В матче за Суперкубок произошел скандал перед серией пенальти

Арбитр Евгений Буланов принял решение отменить жеребьевку перед серией пенальти в матче Суперкубка России, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Перед серией пенальти жеребьевкой определяются ворота, в которые будут пробиваться 11-метровые. В этот раз судья не стал ее проводить и указал на ворота, за которыми сидели болельщики петербургского клуба. Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на свой источник пишет, что Буланову приказали так сделать представители Российского футбольного союза.

«Это объяснили «соображениями безопасности»: на последней минуте Соболев спровоцировал фанатов «Спартака», празднуя гол перед ними, поэтому в РФС решили, что бить туда пенальти в послематчевой серии нельзя», — указано в публикации.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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