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«Мне нравится ее выбор»: Тарасова о предстоящей свадьбе Медведевой

Тренер Тарасова: если Медведева позовет меня на свадьбу, я, конечно, приду
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что одобряет выбор двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в личной жизни. Ее слова приводит Sport24.

«Я очень рада, что Женя Медведева выходит замуж. Мне нравится ее выбор, эта пара. Они оба — прекрасные ребята. Чудесная любящая друг друга пара. Если Женя Медведева позовет меня на свадьбу, я, конечно, приду», – указала она.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее спортивный врач назвал причину операции фигуристки Медведевой.

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