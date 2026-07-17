Еще одна иностранная организация сняла санкции с российских спортсменов

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) вслед за Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) снял все ограничения на участие российских спортсменов в своих соревнованиях. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Таким образом, спортсмены, имеющие российские или белорусские паспорта, смогут участвовать в соревнованиях ETTU без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены, начиная с 28 июля 2026 года. ITTF сняла ограничения с россиян 13 июля.

В октябре 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса, признав, что отстранение российских атлетов носило дискриминационный характер.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Норвегии назвали ошибкой возвращение России в мировой гандбол.