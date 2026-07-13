Одна из международных организаций сняла ограничения с российских спортсменов

Исполнительный совет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) одобрил полное восстановление российских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР) в комментарии «Матч ТВ».

Российские атлеты смогут выступать на международных стартах под эгидой организации с 28 июля 2026 года.

В октябре 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию ФНТР против Европейского союза настольного тенниса, признав, что отстранение российских атлетов носило дискриминационный характер.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее появилась информация, что МОК готов содействовать выдаче виз российским спортсменам.