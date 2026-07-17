В Норвегии назвали ошибкой возвращение России в мировой гандбол

Президент Норвежской гандбольной федерации Ранди Густад назвал ошибкой решение Международной федерации гандбола (IHF) допустить российских спортсменов к международным турнирам с национальной символикой. Его слова приводит Dagbladet.

«Я считаю, что это ошибка. Я не поддерживаю это решение, но оно меня не шокировало. Наша федерация относится к проблеме точно так же, как и правительство Норвегии и наши скандинавские коллеги. Мы не отойдем от своих принципов и продолжим придерживаться единой для всех норвежских видов стратегии», — заявил Густад.

15 июля стало известно о допуске российских сборных с флагом и гимном на международные соревнования по гандболу.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стало известно, изменит ли МОК свою позицию по России после письма европейских стран.