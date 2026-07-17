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«Это очень печально»: олимпийский чемпион оправдал Исинбаеву

Олимпийский чемпион Васильев призвал не обсуждать долги Исинбаевой
РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не критиковать чемпионку Олимпийских игр Елену Исинбаеву. Его слова приводит РИА Новости.

«Жалко, что больше нечего обсуждать, кроме задолженности по квартплате Елены Исинбаевой. Это очень печально. Даже не знаю, что тут можно сказать. Это обычная житейская ситуация. Ситуация, из-за которой она оказалась у всех на устах, была не очень приятной и, скажем так, не совсем корректной», — указал он.

17 июля появилась информация, что судебные приставы взыскали с Исинбаевой задолженность за дачный участок в размере более 55 тысяч рублей. Согласно документам, расположенное в Волгоградской области садоводческое товарищество подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой задолженности оплаты за пользование общим имуществом в 2024-2025 годах на сумму свыше 32 тыс. рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании долга, добавив к основной сумме 20,5 тыс. рубля пени и две тысячи рублей госпошлины.

Исинбаевой 44 года, она выиграла Олимпиады 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом и получила бронзовую медаль Олимпиады 2012 года.

Спортсменка уехала из России и живет на Тенерифе (Испания), где у нее куплена недвижимость. Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года. Ее полномочия истекли в 2024 году.

1 июня сообщалось, что Исинбаевой грозит блокировка банковских счетов в России из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 705 560,34 рубля.

Ранее критику в адрес Исинбаевой назвали попыткой спекуляций.

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