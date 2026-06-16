Критику в адрес Исинбаевой назвали попыткой спекуляций

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин посчитал критику в адрес чемпионки Игр Елены Исинбаевой попыткой спекуляции. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

До этого двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал циничными действия Исинбаевой.

«Так случилось, что предполагаемые перспективы, в том числе места жительства, были сформированы тогда, а не сейчас. Только и всего. Не трогайте ее. Случай с Еленой Исинбаевой — это попытка спекуляции, под которой нет ни капли оснований. Ее пытаются смешать с общим, трудно сопоставимым, нагнетаемым негативным отношением.», — указал Карелин.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей

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