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Спорт

С Исинбаевой взыскали задолженность за дачный участок

Судебные приставы взыскали с Исинбаевой задолженность за дачный участок
РИА Новости

Судебные приставы взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой задолженность за дачный участок в размере более 55 тысяч рублей, передает РИА Новости.

«Со счетов Исинбаевой взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором», — сообщили в пресс-службе ФССП.

Согласно документам, расположенное в Волгоградской области садоводческое товарищество подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой задолженности оплаты за пользование общим имуществом в 2024-2025 годах на сумму свыше 32 тыс. рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании долга, добавив к основной сумме 20,5 тыс. рубля пени и две тысячи рублей госпошлины.

Исинбаевой 44 года, она выиграла Олимпиады 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом и получила бронзовую медаль Олимпиады 2012 года.

Спортсменка уехала из России и живет на Тенерифе (Испания), где у нее куплена недвижимость. Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года. Ее полномочия истекли в 2024 году.

1 июня сообщалось, что Исинбаевой грозит блокировка банковских счетов в России из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 705 560,34 рубля.

Ранее была названа причина, по которой Исинбаева покинула Россию.

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