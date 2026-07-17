В «Спартаке» рассказали, как прошел судейский семинар

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем с «Зенитом» за Суперкубок России заявил, что доволен итогами судейского семинара, прошедшего на этой неделе. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Встреча с арбитрами прошла хорошо, мы обсуждали нововведения правил. У них очень сложная работа, и, в отличие от команд, у них нет армии фанатов, которая бы их поддерживала. Они всегда стараются выполнять свою работу на максимум», — заявил Карседо.

Игра состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в серии пенальти «Краснодар».

Ранее российский тренер рассказал, какой счет стоит ждать в матче «Зенит» – «Спартак».