Российский тренер рассказал, какой счет стоит ждать в матче «Зенит» — «Спартак»

Тренер Непомнящий: в матче «Зенита» и «Спартака» склоняюсь к ничьей

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что основное время матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» завершится вничью, передает Sport24.

«й. В начале сезона игроки не всегда вписываются в игровой ритм. Обычно в таких матчах много не забивают. Жду победы одной из команд с разницей в один мяч, но больше склоняюсь к ничьей в матче «Спартака» и «Зенита» — 1:1», — сказал Непомнящий.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в серии пенальти «Краснодар».

Ранее Андрей Аршавин заявил, что у «Зенита» в теории есть конкурент.