Мать Кокорина сделала заявление о дальнейшей карьере сына

Светлана Кокорина, мать российского нападающего Александра Кокорина, призналась, не исключает, что форвард завершит профессиональную карьеру. Ее слова приводит Sport24.

«Насколько реально, что он этим летом завершит карьеру? Почему нет? Но это будет только его решение. Не могу говорить, от чего это будет зависеть. Вы бы сильно хотели поделиться чем-то с мамой, а она рассказала об этом на весь мир?» — заявила она.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт. После завершения контракта летом 2026 года он покинул клуб.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее появились подробности о карьере Кокорина.