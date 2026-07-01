«Предложения не устраивают»: появились подробности о карьере Кокорина

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего Александра Кокорина, заявил, что футболист пока не получил предложение, которое его бы заинтересовало. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«На сегодняшний день нет предложений, которые были бы интересны Александру. Те предложения, которые есть, — его не устраивают и Александру не интересны. Из РПЛ пока нет предложений, ждем. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше не интересны», — указал он.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт. После завершения контракта летом 2026 года он покинул клуб.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Кокорин рассказал, планирует ли он выступать в РПЛ.