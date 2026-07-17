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Сборную России включили в топ команд, способных выиграть ЧМ-2030

Сборную России включили в топ-30 команд, способных выиграть ЧМ-2030
Виталий Тимкив/РИА Новости

Сборная России по футболу вошла в топ сборных, которые, по мнению иностранных букмекеров, могут выиграть чемпионат мира — 2026. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, российская команда под руководством Валерия Карпина входит в список из 30 сборных, способных выиграть трофей. По этому показателю сборная России обошла Украину, Уэльс, Египет, Шотландию и команду-открытие ЧМ-2026 Кабо-Верде.

Уступили же российские футболисты по этому показателю Австрии, Хорватии, Мексике, США, Турции и европейским, а также латиноамериканским топовым командам.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. Большинство членов Совета ФИФА на данный момент готовы поддержать возвращение российских команд на турниры, однако против этого выступает УЕФА.

Ранее на Украине порадовались позиции УЕФА по недопуску России.

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