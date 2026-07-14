На Украине порадовались позиции УЕФА по недопуску России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич порадовался, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен возвращать российские клубы на турниры под своей эгидой. Его слова приводит украинское издание Tribuna.

«Я очень рад, что УЕФА не допустил — полностью отклонил эту идею. Я надеюсь, что ФИФА тоже отклонит эту идею. Но сейчас мы много говорим и стараемся заручиться поддержкой. Также нас активно поддерживают страны Балтии и Скандинавии. Я надеюсь, что эта поддержка останется такой же крепкой», — заявил он.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. Большинство членов Совета ФИФА на данный момент готовы поддержать возвращение российских команд на турниры, однако против этого выступает УЕФА.

Ранее стало известно, почему россияне на отдыхе в Турции не смотрят ЧМ-2026.