«Страсти будут кипеть»: ветеран ЦСКА о матче «Зенит» — «Спартак»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что в матче за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» нет фаворита.

«Фаворит Суперкубка России? Понятно, что обе команды любят играть в атакующий футбол, но пока «Спартак» и «Зенит» на 100% не готовы к возобновлению чемпионата. Наверное, матч будет до первого забитого мяча, страсти будут кипеть. Не знаю, кто заберет трофей, не хочу гадать на кофейной гуще, а предсезонные матчи ни о чем не говорят. Будем надеяться на то, что команды покажут хорошую игру», — сказал Масалитин.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в серии пенальти «Краснодар».

Ранее российский тренер рассказал, какой счет стоит ждать в матче «Зенит» — «Спартак».