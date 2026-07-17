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Мостовой рассказал, нужен ли на чемпионатах мира по футболу матч за третьем место

Мостовой: на ЧМ нужен матч за третье место
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что на чемпионатах мира по футболу нужен матч за третье место.

«Нужен ли матч за третье место? Конечно. На чемпионате мира большое количество команд. Посмотрите другие виды спорта, там играют за третье место. Матча за бронзу нет на чемпионатах Европы по футболу? Ну там и команд намного меньше. Странно, что на Евро не играют за третье место, а медали дают. Это очень странное решение. Надо играть», — сказал Мостовой.

Финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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