Новая ученица Плющенко раскрыла его главную сильную сторону

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына рассказала в интервью «Газете.Ru», почему решила перейти в академию Евгения Плющенко — «Ангелы Плющенко».

«Слышала от знакомых, что здесь потрясающие условия и атмосфера. В итоге все решилось очень спонтанно, буквально за два дня. Приехала на базу «Ангелов» — меня встретил тренерский состав, Евгений Викторович с Яной Александровной Рудковской очень поддержали.

Мне было очень приятно, что в меня так верят, что мы делаем общее дело. Я давно не ощущала такой сплоченной атмосферы», — рассказала Синицына.

Фигуристка отметила, что ее приятно удивил персональный подход Плющенко к каждому ученику.

«Хочу отдельно выделить, как Евгений Викторович вовлечен в процесс. Он действительно находит индивидуальный подход к каждому спортсмену. Приходит, как и мы, к 9 утра на тренировки. Очень сильный человек, я на него равняюсь. Думаю — если ему нетяжело, то почему вообще мне должно?» — сказала Синицына.

Призер чемпионата России призналась, что узнала в «Ангелах Плющенко» много новых вещей о тренировочном процессе. На данный момент фигуристке приходится адаптироваться и выполнять тяжелую работу.

«Для меня новое абсолютно все. Открыла для себя новые подходы к тренировкам, новые упражнения, задания. То, что мы сейчас делаем, — очень тяжелая работа, но мы проходим этот путь вместе. Евгений Викторович и другие тренеры мотивируют через шутки, приятные слова какие-то — это все очень заряжает», — сказала Синицына.

О переходе 21-летней фигуристки в академию «Ангелы Плющенко» стало известно в мае 2026 года. До этого она с детства тренировалась в школе «Снежные барсы» под руководством Светланы Пановой.

Ранее легендарный тренер Алексей Мишин отказался брать ученицу Плющенко в свою группу.