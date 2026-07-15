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Мишин отказался брать ученицу Плющенко в свою группу

Фигуристка Синицына рассказала, что Мишин отказался брать ее в свою группу
Александр Вильф/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына рассказала в интервью «Газете.Ru», что обращалась к Алексею Мишину с просьбой принять ее в группу после того, как ушла от своего многолетнего тренера Светланы Пановой и осталась без наставника.

«Думала над переездом в Питер. Обращалась к Алексею Николаевичу, но он подумал и в итоге не решился. Возможно, не захотел брать излишнюю ответственность. С девочками в этом плане гораздо сложнее, чем с мальчиками. С другими специалистами в Питере тоже связывалась, но там группы уже были набраны», — рассказала Синицына.

Фигуристка подчеркнула, что сначала покинула школу «Снежные барсы», где тренировалась под руководством Пановой, и только потом начала искать других специалистов. В мае 2026 года она перешла в академию Евгения Плющенко.

Спортсменка призналась, что в прошедшем сезоне окончательно потеряла мотивацию и смогла прийти в себя только после начала работы с академией «Ангелы Плющенко».

«Во второй половине этого сезона я даже выступать не хотела. Начала болеть спина, я в себе разочаровалась… Каталась, можно сказать, для себя, бесцельно.
И тут какое-то вдохновение на меня напало — начинаю новую главу, строю новую версию себя», — рассказала Синицына.

Ранее призер чемпионата России раскрыла, почему ушла к Плющенко от своего многолетнего тренера.

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