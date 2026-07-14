«Спартак» купил испанского футболиста

Московский «Спартака» объявил в своем Telegram-канале о переходе из испанского «Алавеса» защитника Виктора Парады.

Футболист будет выступать под 33 номером. Контракт рассчитан до лета 2030 года. В сезоне-2025/26 Парада провел за «Алавес» 33 матча, отдав три результативные передачи.

В прошлом сезоне «Спартак» стал обладателем Кубка России. 18 июля красно-белые сыграют в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Швейцарии заявили о готовности принять матчи сборной России.