В Швейцарии готовы принять матчи сборной России и российских клубов

В швейцарском «Сьоне» заявили о готовности принять матчи сборной России

Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин заявил о готовности предоставить стадион клуба для проведения официальных матчей сборной России и российских клубов. Его слова приводит «Sport24».

«Если это будет необходимо, мы сможем принять официальные матчи российских клубов и сборной России на нашем стадионе», — сказал Константин.

В 2025 году «Зенит» и «Сьон» дважды встречались на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче.