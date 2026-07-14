Легенда ЦСКА предсказал исход матча Франция — Испания

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Франции после победы над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года может побороться за победу на турнире.

«Французы являются явными фаворитами, они должны побеждать. Испанцы — тоже хорошая команда, мне нравится, как они играют, но справиться с Мбаппе у них не выйдет, он очень хорошо играет за сборную. Не то, что за «Реал» Мадрид. Французы победят — 2:1», — заявил Пономарев.

Игра состоится 14 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее легенда ЦСКА объяснил победу сборной Испании над Бельгией.