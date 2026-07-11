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Легенда ЦСКА объяснил победу сборной Испании над Бельгией

Легенда ЦСКА Пономарев объяснил победу сборной Испании над Бельгией
Daniel Cole/Reuters

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Испании после победы над сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года может побороться за победу на турнире.

«Испанцы показали свои физические кондиции, на жаре двигались очень неплохо. Нужно еще больше над техникой поработать, не все моменты у ворот Бельгии они реализовали. Жалко вратаря бельгийского, который вместо Куртуа вышел — дешевый гол такой пропустил и всех подвел. Ляп грубейший случился. Перспективы Испании? С такими техничными футболистами у испанцев есть все шансы дойти до финала», — заявил Пономарев.

Испания обыграла Бельгию со счетом 2:1. По ходу встречи Бельгия лишилась голкипера Тибо Куртуа: из-за травмы он был вынужден уступить место на поле Сенне Ламменсу, который и пропустил решающий гол. Автором победного мяча в составе Испании во втором матче подряд стал вышедший на замену Микель Мерино.

Отметим также, что 34-летний Куртуа успел выйти на второе место среди вратарей по количеству игр на чемпионатах мира. Этот матч стал для него 21-м, он уступает лишь немцу Мануэлю Ноейру, у которого 23 игры на мундиалях.

Вторая полуфинальная пара сформируется по итогам матчей Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

Ранее Испания впервые пропустила мяч на ЧМ-2026.

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