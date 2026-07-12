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Мик Джаггер оказал поддержку сборной Англии по футболу на ЧМ

Мик Джаггер пришел поддержать сборную Англии по футболу на матче ЧМ c Норвегией
Carlos Barria/Reuters

Вокалист британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер посетил матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии во Флориде. Музыкант был замечен на трибуне во время игры, которая прошла на стадионе Hard Rock Stadium в Майями, сообщает РИА Новости.

10 июля The Rolling Stones выпустила новый альбом под названием Foreign Tongues («Иностранные языки»). 25-й студийный альбом группы, которая в 2026 году отмечает свое 64-летие, включает в себя 14 треков.

12 июля сборная Англии победила команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 36 минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма англичанин Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма он же вывел Англию вперед. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале англичане сыграют с победителем пары АргентинаШвейцария.

Ранее в сборной России предположили, кто выиграет ЧМ-2026.

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