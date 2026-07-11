В сборной России предположили, кто выиграет ЧМ-2026

Вратарь сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунев предположил, какая сборная выиграет чемпионат мира — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала Англия, но наверное, турнир выиграет Франция», — сказал он.

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над командой Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства. На 60-й минуте Киллиан Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.

В полуфинале французская команда сразится с Испанией, которая выбила с турнира Бельгию на стадии четвертьфинала. Матч состоится 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся победители противостояний Англия — Норвегия и Аргентина — Швейцария.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.