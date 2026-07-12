Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Англии обыграла Норвегию в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 36 минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма Джуд Беллингем вывел Англию вперед. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале Англия сыграет с победителем пары Аргентина Швейцария.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее тренер сборной Аргентины рассказал, что помешает Лионелю Месси быть лучшим.