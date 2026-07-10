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Культура

The Rolling Stones выпустила новый альбом

Рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом
Polydor Records

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый альбом под названием Foreign Tongues («Иностранные языки»). Он поступил в продажу и стал доступен на основных стриминговых платформах.

25-й студийный альбом музыкального коллектива, который в 2026 году отмечает свое 64-летие, включает в себя 14 треков. Автором обложки пластинки является художник Натаниэль Мэри Куинн, известный своими составными портретами в стиле коллажа с изуродованными лицами. В таком виде он изобразил трех участников группы — 82-летнего солиста Мика Джаггера, 82-летнего гитариста Кита Ричардса и 79-летнего гитариста Ронни Вуда. Они и приняли участие в записи альбома, продюсером которого стал Эндрю Уотт.

Предыдущий альбом группы под названием Hackney Diamonds («Бриллианты Хакни») был выпущен в октябре 2023 года. Пластинка с 12 треками сразу же взлетела на первую строчку чартов в Великобритании, где продержалась две недели.

До этого Ричардс заявил, что The Rolling Stones откажется от гастролей, несмотря на выход нового альбома Foreign Tongues.

Ранее в семье Джаггера произошла трагедия.

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