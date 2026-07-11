Бывший игрок сборной России объяснил, почему на ЧМ-2026 блещут суперзвезды

Знаменитый российский футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и национальную команду, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему суперзвезды являются главными героями на этом чемпионате мира, хотя обычно говорят, что они очень устают после трудного и насыщенного клубного сезона. Специалист ответил на вопрос, переоценена ли усталость, все научились готовится, или же дело в значении мундиаля, на котором все выкладываются на максимум, самоотверженно преодолевая усталость.

«Скорее всего, именно последнее. Почему? Мы видим лидеров. Можно даже не брать Мбаппе, хотя и он не молодой футболист, просто по меркам современного футбола он возрасте самого расцвета. Но взять тех же Месси и Кейна – это уже возрастные футболисты, но они себя готовят максимально профессионально. Понятно, что за них большую часть времени матчей работают их команды, но они действительно лидеры. Они понимают, что на них смотрит вся страна, болеет, и выдают свой максимум», — уверен Деменко.

Лионель Месси из Аргентины и Килиан Мбаппе из Франции делят лидерство в списке бомбардиров чемпионата мира с восемью забитыми мячами. Англичанин Гарри Кейн занимает четвертое место с шестью голами позади еще одной суперзвезды норвежца Эрлинга Холанда (7).

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе.