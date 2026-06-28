Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим бомбардиром по итогам группового этапа чемпионата мира по футболу.
Футболист забил шесть мячей за время группового этапа. В активе ближайших преследователей — французов Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, бразильца Винисиуса Жуниора и норвежца Эрлинга Холанда — по четыре гола.
Месси оформил хет-трик в матче против Алжира, дубль в игре с Австрией и один гол забил в ворота Иордании.
Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.
На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.
Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Ранее Алжир и Австрия сыграли вничью.