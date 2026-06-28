Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе

Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу 2026 на групповом этапе

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим бомбардиром по итогам группового этапа чемпионата мира по футболу.

Футболист забил шесть мячей за время группового этапа. В активе ближайших преследователей — французов Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, бразильца Винисиуса Жуниора и норвежца Эрлинга Холанда — по четыре гола.

Месси оформил хет-трик в матче против Алжира, дубль в игре с Австрией и один гол забил в ворота Иордании.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.

На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее Алжир и Австрия сыграли вничью.