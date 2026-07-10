Бывший игрок сборной России объяснил, как ошибки судьи повлияли на победу Аргентины

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о суперкамбэке сборной Аргентины в матче 1/8 финала против Египта, когда действующие чемпионы мира на 78-й минуте уступали со счетом 0:2, но смогли перевернуть матч и выиграть в основное время – 3:2.

«Мы были уверены, что Аргентина пройдет, но такого камбэка никто не ожидал, что команда будет проигрывать 0:2 к 78-й минуте. Месси забил, был еще незабитый пенальти в первом тайме, но если все-таки брать целиком, то без какого-то везения, удачи, конечно, ничего не было бы. Считаю, были моменты, судейские ошибки, с которыми Аргентине в какой-то степени повезло, но везет сильнейшим, а Месси опять демонстрирует свой класс. Когда он внутри себя, не вовлечен в игру, мы видим, что это вообще другая Аргентина. Для нее он, наверное, талисман футбола», — считает Деменко.

Египетские футболисты, тренеры и национальная федерация после поражения обвинили судей в предвзятости и даже заявили, что Аргентину уже можно поздравить со вторым подряд чемпионским титулом, так как все подстроено. В четвертьфинале Лионель Месси и Ко сразятся со сборной Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после выхода Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира.