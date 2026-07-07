Месси расплакался после выхода Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира

Месси не смог сдержать слез после победы Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 над национальной командой Египта.

К 79-й минуте минуте Аргентина проигрывала 0:2, однако затем сделала камбэк и выиграла со счетом 3:2. Месси в этом матче отдал результативную передачу и оформил гол. После финального свистка он не сдержал слез.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет с победителем противостояния между Швейцарией и Колумбией. Этот матч будет сыгран 7 июля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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