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Легенда РПЛ назвал трех фаворитов чемпионата мира

Экс-футболист Деменко: Франция, Англия и Испания смотрятся сильнее всех по игре
Kai Pfaffenbach/Reuters

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о главных претендентах на победу в чемпионате мира по футболу.

«Очень трудно назвать одного фаворита. Кого я вижу… С одной стороны, мы видим, что Аргентина, даже когда ей сложно, проходит Египет и других соперников, которые демонстрировали действительно неплохой футбол. Если смотреть по игре, то сейчас есть группа сильнейших. Это Франция, Англия и еще Испания. Надо дождаться четвертьфиналов двух последних, но фаворитами я бы на данный момент назвал именно эти команды», — отметил Деменко.

Сборная Франции в первом четвертьфинале ЧМ-2026 обыграла со счетом 2:0 национальную команду Марокко, которую она с таким же счетом одолела на предыдущем мундиале в полуфинале. Соперник французов определится в поединке Испании и Бельгии. Другая полуфинальная пара определится в поединках Англии с Норвегией и Аргентины со Швейцарией.

Ранее бывший игрок сборной России рассказал, как Марокко может обыграть Францию.

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