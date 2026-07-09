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Бывший игрок сборной России объяснил, как Марокко обыграть Францию

Экс-футболист Деменко: Марокко играет интересно и может победить Францию
Dylan Martinez/Reuters

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за ведущие клубы Российской премьер-лиги и национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что у Марокко есть шансы в четвертьфинале чемпионата мира против главного фаворита турнира сборной Франции.

«Мне очень понравилась команда Марокко, даже не ожидал, честно говоря, такой игры именно от нее. Шансы есть. Вот мы сегодня же говорим, что французы выглядят сильнее, но мы видели матчи, где команды, не могут свой лучший футбол показать. Неизвестно, как все может произойти. Марокко тут играет очень интересно, поэтому, если оно победит Францию, то почему бы и нет?! Допустим, сыграют в основное время вничью, потом не пропустить в дополнительное и выиграть по пенальти – все возможно, мы это уже видели с другими командами», — считает Деменко.

Сборные Франции и Марокко сыграют в первом четвертьфинале ЧМ-2026. На предыдущем мундиале в Катаре эти сборные также играли в плей-офф, но на стадии полуфинала, и тогда Франция победила со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что жара и бандитизм на поле ознаменовали старт второго раунда плей-офф на ЧМ-2026.

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