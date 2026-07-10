Стало известно о задержании экс-футболиста сборной Франции Насри

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри был задержан полицией и провел около десяти часов в отделении в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

В публикации утверждается, что спортсмена допросили в рамках следственных мероприятий по фактам контрабанды наркотиков, участия в преступном сговоре и легализации доходов, полученных преступным путем, в составе организованной группы.

Позднее футболиста отпустили без предъявления обвинений. По данным издания, имя Насри фигурирует в одном из эпизодов, связанных с отмыванием денег.

До этого сообщалось, что футболиста сборной Кот-д'Ивуара и «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Элье Ваи арестовали за две недели до начала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике по подозрению в участии в договорных матчах. Ваи был арестован французской полицией 29 мая после игры с «Сент-Этьеном», в ходе которой он забил два гола и помог своему клубу избежать вылета в Лигу 2.

Ранее турецкая прокуратура выдала ордер на арест 17 футбольных судей после скандала со ставками.