Футболиста сборной Кот-д'Ивуара арестовали перед началом чемпионата мира

Футболиста сборной Кот-д'Ивуара и «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Элье Ваи арестовали за две недели до начала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике по подозрению в участии в договорных матчах. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Athletic.

По словам собеседника издания, Ваи был арестован французской полицией 29 мая после игры с «Сент-Этьеном», в ходе которой он забил два гола и помог своему клубу избежать вылета в Лигу 2. Арест произошел в рамках расследования прокуратуры Марселя по подозрению в организованном мошенничестве, коррупции в спорте, обращении с доходами, полученными незаконным путем, и отмывании денег. После допроса в полицейском участке футболиста освободили, не предъявив ему никаких обвинений.

В материале говорится, что расследование началось после получения Профессиональной футбольной лигой Франции уведомлений о подозрительных ставках на матч чемпионата Франции «Ницца» — «Мец», связанных с пари на получение Ваи желтой карточки. В настоящее время оно продолжается.

30 мая сообщалось, что бывший футболист лондонского «Челси» Рахим Стерлинг, выступающий сейчас за нидерландский «Фейеноорд», был задержан полицией по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Ранее турецкая прокуратура выдала ордер на арест 17 футбольных судей после скандала со ставками.