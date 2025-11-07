На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкая прокуратура выдала ордер на арест 17 судей после скандала со ставками

В Турции выдали ордер на арест 17 судей и президента ФК из-за ставок
true
true
true
close
Anadolu/Getty Images

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 17 судей и президента клуба турецкой Суперлиги «Эюпспор» Мурата Озкая. Об этом сообщает Associated Press.

Турецкая футбольная федерация (TFF) провела внутреннее расследование и обнаружила участие судей в ставках. Президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что 371 из 571 действующего профессионального судьи имели зарегистрированные счета в букмекерских конторах, что является прямым нарушением правил Международной федерации футбола (ФИФА) и Европейского футбольного союза (УЕФА). Из них 152 судьи активно делали ставки на футбольные матчи, включая семь элитных главных судей и 15 элитных помощников судей.

10 судей сделали ставки более чем на 10 000 матчей каждый за пять лет, в то время как некоторые сделали всего одну. Один судья, предположительно, сделал ставки на 18 227 игр.

На данный момент задержаны не менее 18 подозреваемых. Всего в рамках расследования выданы 21 ордер на арест.

TFF отстранила 149 судей и их помощников, которым были вынесены наказания в виде дисквалификации на срок от 8 до 12 месяцев.

Ранее стало известно, что «Рубин» потеряет половину основного состава из-за невыплаты зарплаты игрокам.

Летние виды спорта
