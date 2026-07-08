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Легенда ЦСКА объяснил провал сборной Португалии на ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Масалитин объяснил провал сборной Португалии на ЧМ-26 плохой формой
TIM HEITMAN/Reuters

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Португалии не смогла реализовать свой потенциал на чемпионате мира 2026 года из-за плохого физического состояния.

По его словам, португальцы провели длинный клубный сезон и сильно вымотались.

«Португалия на этом мундиале не реализовала свой потенциал. Игроки очень хорошего уровня, просто мирового уровня. Но у них, наверно, пик пришелся на внутренние чемпионаты, на Лигу чемпионов. И, видимо, второй раз в сезоне набрать оптимальную форму не получилось. У них великолепная средняя линия, и защита там просто-напросто мирового уровня. Мендеш вообще практически не дал ничего не сделать Ямалю, только после замены Ямаль начал раскрываться. Повторюсь, они просто не вышли на пик формы на турнире», — заявил Масалитин.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Роналду заплакал после вылета с ЧМ-2026.

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