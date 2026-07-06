Во Франции задержали подозреваемых в ограблении легенды «Формулы-1»

Сотрудники полиции Франции задержали подозреваемых в ограблении бывшего гонщика «Формулы-1», четырехкратного чемпиона Алена Проста. Об этом сообщила газета Le Figaro cо ссылкой на прокуратуру города Понтуаз.

«Трое совершеннолетних возрастом от 21 до 22 лет и двое несовершеннолетних возрастом 16 и 17 лет были задержаны», — говорится в материале.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемых задержали 1 июля. Они обвиняются в вооруженном ограблении.

В настоящее время совершеннолетние обвиняемые помещены под стражу. Несовершеннолетним же избрали меру пресечения в виде судебного контроля. Задержанным грозит до 30 лет лишения свободы, следует из материала.

Ограбление легенды «Формулы-1» произошло в мае. Неизвестные в масках проникли в дом автогонщика и в результате потасовки нанесли Просту черепно-мозговую травму. Сын чемпиона под угрозой насилия был вынужден открыть семейный сейф.

Прост — участник тринадцати чемпионатов «Формулы-1», четырехкратный чемпион мира (1985, 1986, 1989, 1993), и четырехкратный вице-чемпион турнира. По окончании карьеры автогонщика создал собственную команду «Prost Grand Prix», которая просуществовала с 1997 по 2001 год, так и не добившись существенных результатов.

Ранее грабитель сбежал из магазина без добычи из-за насмешек продавцов.