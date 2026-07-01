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Общество

Грабитель сбежал из магазина без добычи из-за насмешек продавцов

В Шотландии мужчина пытался ограбить магазин, но сбежал из-за насмешек
Idris Solomon/Reuters

В Шотландии грабитель ушел из магазина ни с чем, потому что продавцы подняли его на смех. Об том сообщает Daily Mail.

Злоумышленник ворвался в магазин с большим кухонным ножом, угрожал сотрудникам и требовал выручку. Продавцы в ответ рассмеялись и заявили, что в кассе нет денег.

Грабитель ушел ни с чем, но после неудачи напал на соседнюю закусочную, где ему удалось совершить ограбление. Позже выяснилось, что ранее он также ограбил другую торговую точку и вынес из торгового зала наличные и сигареты. Мужчину арестовали, суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

До этого в Ижевске грабитель с ножницами угрожал продавцу в магазине. Нападавшего задержали, 49-летний ижевчанин отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске мужчина выбил дверь супермаркета ради шоколадок и энергетиков.

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