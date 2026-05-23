Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Легенда «Формулы-1» получил травму головы из-за нападения грабителей

Blick: Ален Прост получил травму головы при нападении грабителей на его дом
Hoch Zwei/Global Look Press

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» француз Ален Прост получил травму головы в результате нападения грабителей на его дом в Ньоне, Швейцария. Об этом сообщает издание издание Blick.

Согласно опубликованной информации, нападение произошло утром 19 мая. Неизвестные в масках проникли в дом автогонщика и в результате потасовки нанесли ему черепно-мозговую травму. Сын Проста под угрозой насилия был вынужден открыть семейный сейф. Не указано, что именно было похищено.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, к делу привлечена и французская полиция, поскольку есть предположение, что преступники могли скрыться за границей.

Прост — участник тринадцати чемпионатов «Формулы-1», четырехкратный чемпион мира (1985, 1986, 1989, 1993), и четырехкратный вице-чемпион турнира. По окончании карьеры автогонщика создал собственную команду «Prost Grand Prix», которая просуществовала с 1997 по 2001 год, так и не добившись существенных результатов.

Прост считается одним из лучших пилотов Формулы-1 за всю её историю. За свой аккуратный стиль пилотажа и расчётливую гоночную стратегию получил прозвище «Профессор».

Ранее Федор Смолов высказался о драке в московском ресторане.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!