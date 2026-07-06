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Юрист назвал историческим прецедентом отмену дисквалификации американца Балогуна

Юрист Прокопец назвал беспрецедентной отмену дисквалификации футболиста Балогуна
Phil Noble/Reuters

Партнер компании SILA International Lawyers, спортивный юрист Михаил Прокопец в беседе с «Газетой.Ru» назвал опасным прецедентом решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был автоматически пропустить матч 1/8 финала против Бельгии. Однако 5 июля ФИФА выпустила заявление о том, что решила заменить наказание на условное.

«На моей памяти это первый случай, когда на крупном турнире красная карточка была заменена на условную. Это беспрецедентное решение, которое будет иметь огромные последствия для футбола, потому что открывается ящик Пандоры, — сказал Прокопец. — Теперь каждая красная карточка может приводить к долгим спорам. Например, вчера англичане получили красную карточку. По идее, они тоже должны просить ФИФА ее отменить».

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель уже спросил на пресс-конференции после победы над Мексикой (3:2), может ли его команда оспорить удаление защитника Джарелла Куансы.

«Я надеюсь, что для президента ФИФА Джанни Инфантино это послужит уроком, потому что в своей лояльности по отношению к США он достиг уже огромных высот. И я надеюсь, что европейские сборные терпеть это не будут», — сказал Прокопец.

Юрист отметил, что формально у ФИФА есть право смягчать наказание, но ранее это применялось только к длительным дисквалификациям.

«Например, игрок отбыл половину 10-матчевой дисквалификации, вел себя хорошо, и дальше ему заменяют эту карточку на условную, — объяснил Прокопец. — Но тут у нас режим спецоперации: за сутки до важного матча с Бельгией эта карточка убирается, и у Бельгии даже нет возможности как-то оспорить это решение».

Ранее юрист объяснил, почему ФИФА по собственной инициативе отменила дисквалификацию Балогуна.

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