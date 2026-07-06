Юрист объяснил, почему ФИФА по собственной инициативе отменила дисквалификацию Балогуна

Партнер компании SILA International Lawyers, спортивный юрист Михаил Прокопец в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему Международная федерация футбола (ФИФА) отменила дисквалификацию американского нападающего Фоларина Балогуна без формальной просьбы со стороны сборной США.

Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был автоматически пропустить матч 1/8 финала против Бельгии. Однако 5 июля ФИФА выпустила заявление о том, что решила заменить наказание на условное.

«Норма 27 статьи дисциплинарного кодекса, на которую ФИФА сослалась в своем решении, говорит о том, что любые санкции могут быть заменены на условные, — сказал Прокопец. — Однако есть несколько моментов, которые смущают.

Красная карточка была показана правильно и тому человеку, который совершил нарушение. То есть в решении арбитров не было никакой ошибки.

На такое решение не может быть никакой апелляции, и формально апелляция, собственно, и не была подана со стороны сборной США.

Получается, что ФИФА по собственной инициативе взяла и приостановила действие этой красной карточки. Возникает вопрос: почему ФИФА не действовала таким же образом по отношению к другим футболистам на этом чемпионате мира?»

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Согласно правилам ФИФА, сборная США не имела права подавать апелляцию на красную карточку или на автоматическую дисквалификацию своего игрока. Только дисциплинарный комитет ФИФА мог самостоятельно изменить наказание для футболиста.

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