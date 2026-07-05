В городах проведения ЧМ по футболу в США изъяли сотни дронов

ФБР: в 11 городах США,принимающих ЧМ мира по футболу, изъято более 600 дронов

В городах США, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, изъяли сотни беспилотников. Об этом сообщило в соцсети X Федеральное бюро расследований (ФБР).

«Более 600 дронов были изъяты во всех 11 принимающих городах США с начала чемпионата мира по футболу», — говорится в посте.

В этом году чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале 2022 года она обыграла национальную команду Франции.

Накануне сборная Марокко обыграла Канаду в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Африканская сборная играла очень плохо и не могла выбраться из своей штрафной под градом атак сборной Канады, однако на 50-й минуте неожиданно вышла вперед благодаря заготовленному розыгрышу углового. Счет открыл Аззедин Унаи. После этого марокканцы перехватили инициативу. На 82-й минуте Унаи удвоил преимущество марокканцев. Суфьян Рахими в самом конце матча довел счет до разгромного.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В 1/4 финала Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Ранее в Парагвае объявили выходной после победы над сборной Германии.