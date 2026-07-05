Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Спорт

В городах проведения ЧМ по футболу в США изъяли сотни дронов

ФБР: в 11 городах США,принимающих ЧМ мира по футболу, изъято более 600 дронов
Cliff Owen/AP

В городах США, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, изъяли сотни беспилотников. Об этом сообщило в соцсети X Федеральное бюро расследований (ФБР).

«Более 600 дронов были изъяты во всех 11 принимающих городах США с начала чемпионата мира по футболу», — говорится в посте.

В этом году чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале 2022 года она обыграла национальную команду Франции.

Накануне сборная Марокко обыграла Канаду в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Африканская сборная играла очень плохо и не могла выбраться из своей штрафной под градом атак сборной Канады, однако на 50-й минуте неожиданно вышла вперед благодаря заготовленному розыгрышу углового. Счет открыл Аззедин Унаи. После этого марокканцы перехватили инициативу. На 82-й минуте Унаи удвоил преимущество марокканцев. Суфьян Рахими в самом конце матча довел счет до разгромного.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В 1/4 финала Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Ранее в Парагвае объявили выходной после победы над сборной Германии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!