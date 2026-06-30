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ЧМ-2026
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В Парагвае объявлен выходной после победы над сборной Германии

Президент Парагвая Пенья объявил выходной после выхода команды в 1/8 финала ЧМ
SantiPenap/X

Вторник, 30 июня, объявлен в Парагвае выходным днем после выхода сборной страны в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в соцсети X президент республики Сантьяго Пенья.

Политик поблагодарил футболистов за «огромную радость», которую они подарили гражданам, и за то, что объединили миллионы людей под одним знаменем.

«Парагвай никогда не сдается! Это выходной день! Сегодня празднует целая страна», — написал глава государства.

Он добавил, что победа сборной отражает суть идентичности парагвайцев — хватку, веру и силу.

До этого сборная Парагвая обыграла в серии пенальти на чемпионате мира команду Германии, считавшуюся фаворитом встречи. Сначала парагвайцы вели со счетом 3-2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала. В следующем раунде команда страны встретится со сборной Франции или Швеции.

Ранее африканский колдун назвал победителя чемпионата мира.

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