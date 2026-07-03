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«Это было странно»: экс-первая ракетка мира о поведении Андреевой на Уимблдоне

Навратилова назвала странным поведение Андреевой на Уимблдоне
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Бывшая первая ракетка мира и 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова высказалась о поведении россиянки Мирры Андреевой во время матча второго круга Уимблдона против чешки Барборы Крейчиковой, передает Tennis Head.

«Это было действительно странно. Андреева держалась молодцом, но была на грани. Она уже начала плакать, проигрывая матч-пойнты, а потом вернулась в игру. Это было очень странно. Не знаю, что происходит в команде, но она была недовольна», — сказала Навратилова.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Крейчиковой.

После матча Андреева расплакалась на пресс-конференции и призналась, что соперница была сильнее, но она могла сыграть лучше.

В третьем круге Крейчикова сыграет с соотечественницей Николой Бартунковой. В прошлом сезоне Андреева дошла до четвертьфинала Уимблдона.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева швырнула ракетку в судью после вылета с Уимблдона.

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