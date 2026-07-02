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Андреева швырнула ракетку в судью после вылета с Уимблдона

Андреева бросила ракетку в судейское кресло после вылета с Уимблдона
Stephanie Lecocq/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в гневе кинула ракетку в сторону судейского кресла после поражения от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой во втором круге Уимблдона, передает Independent.

«Если бы это был деревянный ящик, он разлетелся бы вдребезги, но ракетка ударилась в ее сумку. Она просто в ярости», — сказала комментатор Аннабель Крофт.

После матча 19-летняя Андреева расплакалась на пресс-конференции и призналась, что соперница была сильнее, но она могла сыграть лучше.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

В третьем круге Крейчикова сыграет с соотечественницей Николой Бартунковой. В прошлом сезоне Андреева дошла до четвертьфинала Уимблдона.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее россиянка Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона

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