Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что Португалия выиграет чемпионат мира по футболу, передает AS.

«Португалия и Криштиану станут чемпионами мира», — сказал Бонсам.

3 июля Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Винисиус пообещал сделать все для победы Бразилии на ЧМ.