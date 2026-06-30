Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Парагвай выбил Германию из чемпионата мира по футболу

Парагвай в серии пенальти обыграл Германию на чемпионате мира по футболу
Brian Snyder/Reuters

Сборная Парагвая вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в серии пенальти сборную Германии, считавшуюся явным фаворитом встречи. В конце первого тайма лидер южноамериканцев Хулио Энсисо открыл счет ударом головы. На 54-й минуте Кай Хаверц также головой восстановил равновесие. Больше голов в основное время, несмотря на большое территориальное преимущество Германии, не было.

В дополнительное время центральный защитник Германии Джонатан Та забил головой после углового, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено, так как Вальдемар Антон сфолил на голкипере парагвайской сборной Орландо Хиле.

В итоге все решалось в серии пенальти, где парагвайцы вели со счетом 3-2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер, и Германия сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, а вот Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде команда Густаво Альфаро встретится либо со сборной Франции, либо с национальной командой Швеции.

Ранее африканский колдун назвал победителя чемпионата мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!