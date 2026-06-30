Парагвай выбил Германию из чемпионата мира по футболу

Парагвай в серии пенальти обыграл Германию на чемпионате мира по футболу

Сборная Парагвая вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в серии пенальти сборную Германии, считавшуюся явным фаворитом встречи. В конце первого тайма лидер южноамериканцев Хулио Энсисо открыл счет ударом головы. На 54-й минуте Кай Хаверц также головой восстановил равновесие. Больше голов в основное время, несмотря на большое территориальное преимущество Германии, не было.

В дополнительное время центральный защитник Германии Джонатан Та забил головой после углового, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено, так как Вальдемар Антон сфолил на голкипере парагвайской сборной Орландо Хиле.

В итоге все решалось в серии пенальти, где парагвайцы вели со счетом 3-2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер, и Германия сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, а вот Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде команда Густаво Альфаро встретится либо со сборной Франции, либо с национальной командой Швеции.

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