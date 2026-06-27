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Мостовой похвалил капитана «Краснодара» за решение переехать в Саудовскую Аравию

Мостовой о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: вся жизнь обеспечена
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой похвалил капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за решение переехать в Саудовскую Аравию в клуб «Аль-Ахли», передает ТАСС.

«Приедет туда, заработает, вся жизнь обеспечена. Поэтому, конечно, правильное решение. Останется ли желание потом поиграть в Европе? Вряд ли, наверное, в Европу вряд ли оттуда поедет», — сказал Мостовой.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ. В Российской премьер-лиге «Краснодар» занял второе место, уступив титул петербургскому «Зениту».

Ранее в России призвали Сперцяна отказаться от перехода в Саудовскую Аравию ради Европы.

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